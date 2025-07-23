Власти выступили с инициативой о работодателях и беременных ЛДПР призвала обязать работодателей переводить беременных на удаленку

Инициатива, предполагающая обязанность работодателей переводить на дистанционную работу беременных, направлена на заключение в правительство РФ, передает РИА Новости со ссылкой на документ ЛДПР. В законопроекте указываются также женщины с детьми до трех лет, многодетные родители, а также матери и отцы, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет.

Законопроектом предлагается дополнение Трудового кодекса РФ статьей, устанавливающей обязанность работодателя перевести на дистанционную работу (если специфика трудовой деятельности позволяет это) по письменному заявлению работников, — сказано в пояснительной записке.

До этого первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков сообщил, что российские власти изучат инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении ребенка в осеннюю сессию. До этого проект о шестимесячных кредитных каникулах при пополнении в семье одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Обновления могут войти в закон «О потребительском кредите».