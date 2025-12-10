ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 05:20

Назван безобидный утренний ритуал, который может исказить анализ крови

Врач Тен: чистка зубов может снизить уровень глюкозы в крови перед анализом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чистка зубов может косвенно снизить уровень глюкозы в крови перед сдачей анализа, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, во избежание заметных изменений в результатах не следует проглатывать слишком много пасты.

Стандартный анализ крови на глюкозу требует сдачи строго натощак после 8–12 часов голода. Это необходимо для получения базовой точки отсчета. Искажает ли результат такая утренняя процедура, как чистка зубов? Сама по себе паста не влияет на уровень глюкозы в крови, так как не проглатывается в значимом количестве. Однако опосредованный эффект возможен. Рефлекторное слюноотделение и действие вкусовых рецепторов, особенно от сладковатой пасты, может спровоцировать выброс инсулина, что теоретически способно незначительно снизить глюкозу, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что для большинства людей данное изменение не имеет существенного значения. Однако, по словам терапевта, для достижения максимальной точности, особенно в случае диагностики преддиабета, рекомендуется полоскать рот обычной водой, а зубную пасту не глотать.

Ранее врач-эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что снижение массы тела на 5–7% значительно уменьшает риск развития диабета. По ее словам, для снижения вероятности заболевания также важно регулярно заниматься физической активностью и придерживаться правильного питания.

врачи
советы
анализы
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
