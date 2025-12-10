ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 06:44

«Чеховское ружье»: Задорнов указал на угрозу для экономики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская экономика может столкнуться со скрытыми рисками на фоне возможного падения на мировых рынках, заявил РБК бывший глава Минфина Михаил Задорнов. Он отметил, что ситуация на американском фондовом рынке способна повлиять на бюджет страны, как «чеховское ружье».

Это риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка. <…> Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «черный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружье», которое рано или поздно выстрелит, — заявил Задорнов.

Ранее в Минфине России заявили, что затраты федерального бюджета на национальные проекты по состоянию на начало декабря достигли 5,1 трлн рублей. Указанный объем составляет 84,7% от общего годового лимита, выделенного на эти цели.

Кроме того, президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Согласно документу, прогнозируется рост ВВП страны на 1,3% в 2026 году, а за трехлетний период его совокупное увеличение достигнет почти 7%. В номинальном выражении показатель составит приблизительно 276 трлн рублей.

