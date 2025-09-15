Экономист оценил эффект снижения ключевой ставки для бюджета

Снижение ключевой ставки на один процентный пункт позволит бюджету России сократить расходы на обслуживание госдолга и субсидии примерно на 230–250 млрд рублей в год, заявил экс-министр финансов Михаил Задорнов в интервью РИА Новости. По его словам, стоимость денег влияет на инвестиции бизнеса и размер субсидий.

Ключевая ставка создает ориентиры для стоимости денег — это и оборотный капитал, это способность и желание собственников инвестировать в бизнес. Это и бюджет, который сейчас тратит на обслуживание долга, субсидии бизнесу и населению 18% всех расходов бюджета, или примерно 7,5 трлн рублей. А чем ниже ставка, тем меньше размер субсидий: по моим подсчетам, снижение ставки на один процентный пункт сократит расходы бюджета примерно на 230–250 млрд рублей в годовом выражении, — сказал Задорнов.

В пятницу, 12 сентября, ЦБ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Это третье снижение подряд после того, как с октября 2024 года ставка держалась на рекордном уровне 21%. При этом многие ожидали от регулятора более смелого решения.

Крупнейшие российские банки последовали за ЦБ и объявили о снижении процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам, однако темпы снижения у других организаций остаются осторожными. До следующего заседания Центробанка уменьшение ставок не превысит 1–1,5 процентного пункта, считают специалисты.