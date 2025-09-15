Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразилось на политике банков Российские банки с осторожностью снижают ставки по кредитам после решения ЦБ

Крупнейшие российские банки последовали за ЦБ и объявили о снижении процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам, однако темпы снижения у других организаций остаются осторожными, сообщает «Коммерсант». Со ссылкой на экспертов издание отмечает, что до следующего заседания Центробанка уменьшение ставок не превысит 1–1,5 процентного пункта.

Первыми о пересмотре условий сообщили банки-лидеры: ВТБ сократил ставки по наличным кредитам на четыре процентных пункта, а Сбербанк снизил ипотечные ставки на один-два процентных пункта в зависимости от категории жилья. Минимальная ставка на первичном рынке теперь составляет 17,4% годовых. Другие участники рынка проявляют осторожность. По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, менее крупные банки, скорее всего, последуют за лидерами рынка, но с задержкой от двух до шести недель и менее значительным снижением. Он объясняет это более высокой стоимостью ресурсов, меньшей депозитной базой и низким риск-профилем у клиентов таких банков.

Аналитики объясняют сдержанность банков несколькими факторами: сохраняется давление на маржу из-за высокой стоимости фондирования и рисков роста просрочки, а инфляционные ожидания населения остаются повышенными. Более существенное снижение ставок станет возможным лишь при устойчивом замедлении инфляции к целевым 4%, что ожидается не ранее конца осени.

Ранее ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17%. Таким образом, не оправдались ожидания экономистов, которые настаивали на необходимости смягчения кредитно-денежной политики. Так, глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что «для возвращения российской экономики к росту ставка должна быть максимум 12%».