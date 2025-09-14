Задорнов объяснил, зачем США повысили пошлины на импорт из Индии Задорнов: США повысили пошлины для Индии из-за ее торговой политики

США ввели повышенные пошлины на товары из Индии из-за закрытости экономики страны для американского бизнеса, заявил РИА Новости экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов. Бывший министр уверен, что закупки Индией российской нефти не были настоящей причиной ужесточения правил торговли.

На самом деле Индия является одним из самых протекционистских рынков в мире с уровнем среднего таможенного тарифа в 30%. <...> Так что именно это и является основной причиной тарифной войны США, — высказался Задорнов.

Новые пошлины для Индии вступили в силу с 27 августа, теперь они составляют 50%. Для индийских компаний это означает подорожание ввоза в США одежды, текстиля, драгоценных камней, обуви и мебель. Для топлива, электроники и некоторых лекарств в Вашингтоне сделали исключение — они пошлиной не облагаются.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия должна была еще много лет назад обнулить пошлины для американских товаров. По словам Трампа, Вашингтон много лет пытался сотрудничать с Нью-Дели, но это были односторонние отношения. Президент пожаловался, что Индия взимала с США самые высокие пошлины среди всех стран.