Названы спиртные напитки, вызывающие самое сильное похмелье

Коньяк и красное вино вызывают самое тяжелое похмелье из-за высокого содержания в них сивушных масел, танинов и других веществ, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, темные алкогольные напитки в целом переносятся организмом хуже, чем прозрачные.

Самое сильное похмелье обычно вызывает алкоголь с высоким содержанием сивушных масел и других дополнительных компонентов, таких как конгенеры. Они содержатся в темных спиртных напитках: бурбоне, виски, роме, коньяке. Красное вино из-за содержания танинов и сульфитов может способствовать тяжелому похмелью. Также его симптомы могут проявляться после употребления темного пива, так как в нем большое количество веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжелое похмелье. Они содержат меньше дополнительных веществ, — пояснила Лялина.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что для отравления алкоголем характерны одышка и спутанное сознание. По ее словам, эти симптомы не свойственны для обычного похмелья. Врач предупредила, что первое состояние крайне опасно для жизни и требует оперативной медицинской помощи.