26 сентября 2025 в 15:46

Врач назвала главное отличие похмелья от отравления алкоголем

Врач Кашух: отравление алкоголем отличается от похмелья наличием одышки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для отравления алкоголем характерны одышка и спутанное сознание, что не свойственно для обычного похмелья, заявила LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она предупредила, что первое состояние крайне опасно для жизни и требует оперативной медицинской помощи.

В отличие от похмелья, отравление обычно сопровождается выраженной спутанностью сознания, дезориентацией, затрудненным дыханием, одышкой. Кожа при этом может стать синюшной, температура тела и артериальное давление резко снизятся, — предупредила Кашух.

При похмелье у человека может возникнуть тошнота, а при отравлении алкоголем — неукротимая рвота и сильная боль в животе. Врач добавила, что в тяжелых случаях интоксикация спиртными напитками приводит к судорогам и даже потере сознания.

Ранее комитет по здравоохранению Ленобласти выявил 19 случаев смертей из-за употребления суррогатного алкоголя. По словам специалистов, летальный исход наступил из-за отравления метанолом.

отравления
алкоголь
гастроэнтерологи
здоровье
