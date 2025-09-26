Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:54

В Сланцевском районе Ленобласти зафиксировали 19 смертей из-за алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по здравоохранению Ленинградской области выявил 19 случаев смертей из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам специалистов, летальный исход наступил из-за отравления метанолом. Эта жидкость, запах и внешний вид которой похож на этиловый спирт, является опасным для человека ядом.

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области в городе Сланцы и прилегающих к нему деревнях фиксируются массовые отравления алкогольным фальсификатом. Первой жертвой стал 54-летний Юрий Бойцов, умерший спустя несколько часов после госпитализации. Следующей жертвой стал 69-летний Борис, скончавшийся дома.

Позже выяснилось, что «алкоголь-убийцу» разливали по бутылкам из-под водки. По информации источников, 0,5 литра самодельного напитка стоили 100 рублей. Авторы утверждают, что подпольным производством алкоголя могла заниматься 60-летняя учитель-дефектолог сланцевского детского садика. По предварительным данным, она на протяжении десяти лет поставляла горячительное 78-летнему пенсионеру Николаю Бойцову. Далее он продавал суррогат в деревне Гостицы.

алкоголь
Ленобласть
погибшие
суррогат
