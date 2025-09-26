Раскрыты детали производства алкоголя-убийцы в Ленобласти SHOT: суррогатный алкоголь в Ленобласти разливали по бутылкам из-под водки

Суррогатный алкоголь, в результате отравления которым в Ленобласти погибли люди, разливали по бутылкам из-под водки, передает Telegram-канал SHOT. По информации источников, 0,5 литра самодельного напитка стоили 100 рублей.

Авторы утверждают, что подпольным производством алкоголя могла заниматься 60-летняя учитель-дефектолог в Сланцевском детском саду. По предварительным данным, она на протяжении 10 лет поставляла горячительное 78-летнему пенсионеру Николаю Бойцову. Далее он продавал суррогат в деревне Гостицы, уточнили в канале.

Ранее количество жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 12 человек. Личности покупателей опасного алкогольного напитка устанавливаются следственными органами.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. По информации источников, в трубках аппарата скопился метиловый спирт. Он мог попасть в напиток, который стал опасным для употребления, уточнили в канале.