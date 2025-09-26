Число жертв алкоголя-убийцы в Ленобласти возросло до 12 человек

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 12 человек, сообщили в Telegram-канале Baza. Авторы не исключили, что количество пострадавших дальше будет увеличиваться.

На канале сообщили, что личности покупателей опасного алкогольного напитка устанавливаются следственными органами. По предварительным данным, поставлять суррогат могла 60-летняя воспитательница детсада со своим приятелем.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. По информации источников, в трубках аппарата скопился метиловый спирт. Он мог попасть в напиток, который стал опасным для употребления, уточнили на канале.

До этого суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии Артема Айрапетяна, который поставлял спирт для напитка «Мистер Сидр». Виновного в изготовлении алкоголя Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии. В результате отравления напитком погибли 50 человек. Следствие считает, что Айрапетян хотел ускорить процесс брожения с помощью метилового спирта.