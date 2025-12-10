Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 10 декабря

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Позднее выяснилось, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ 38 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что среди них — четыре, летевших на Москву, и 21 — над территорией Брянской области. Еще шесть — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Тульской области, подчеркнули там.

Тем временем несколько многоквартирных домов в центре Горловки ДНР получили повреждения остекления, об этом рассказал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Это произошло в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласно официальным данным, атака была совершена в 19:25 мск с помощью дрона-камикадзе. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, информировало управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По информации ведомства, в результате одной из атак был ранен мирный житель.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Воронеже прогремела серия мощных взрывов. По данным канала, предположительной причиной является работа систем ПВО. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Канал добавил, что в городе также объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БПЛА. Местные жители рассказали SHOT, что из-за взрывов во многих домах вибрировали стекла.

Силы ПВО за вечер ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, пять БПЛА было сбито над территорией Ростовской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Волгоградской и Брянской областей.

Кроме того, власти Волгограда разрешили вернуться в свои квартиры жильцам домов, поврежденных при атаке дронов ВСУ. Двум семьям, жилье которых повреждено больше всего, предложили переехать в маневренный фонд, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры. <…> Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения, предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда», — говорится в сообщении.

