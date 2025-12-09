ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:05

В Чебоксарах введут особый режим после атаки дронов

В Чебоксарах введут режим ЧС для устранения последствий атаки беспилотников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Власти Чувашии планируют ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для ликвидации ущерба после атаки беспилотников на Чебоксары, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов в своем Telegram-канале. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали девять человек, а также получили повреждения жилые дома.

Наши спецслужбы работают оперативно и высокопрофессионально. Вместе с командой Правительства Чувашии выехали на место происшествия и проконтролировали работу пункта временного пребывания жителей на базе школы № 20. Всем необходимым люди обеспечены, — написал Артамонов.

Премьер-министр заявил, что находится на постоянной связи с главой региона Олегом Николаевым. По его словам, решение о введении ЧС принято для мобилизации всех необходимых ресурсов в целях защиты населения и скорейшего восстановления.

Ранее в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого ПВО сбила четыре БПЛА в трех районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Россия
Чувашия
Чебоксары
беспилотники
