Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ 38 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что среди них были четыре летевших на Москву.

9 декабря текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 над территорией Брянской области, семь над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву, — отметили в МО РФ.

Еще шесть над территорией Калужской области, два над территорией Белгородской области, два над территорией Тульской области, подчеркнули там.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин передавал, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбито два вражеских объекта.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.