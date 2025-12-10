ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 00:05

Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов

МО РФ: над Россией за шесть часов сбили 38 украинских БПЛА

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ 38 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что среди них были четыре летевших на Москву.

9 декабря текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 над территорией Брянской области, семь над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву, — отметили в МО РФ.

Еще шесть над территорией Калужской области, два над территорией Белгородской области, два над территорией Тульской области, подчеркнули там.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин передавал, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбито два вражеских объекта.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

ВСУ
БПЛА
атаки
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп 10 декабря: кого ждет путешествие, кому не хватает информации?
Сальдо назвал политическую замену Зеленскому, подготовленную в Лондоне
Эксперт развеял один миф о блокировке WhatsApp
Икра форели за 6 часов: успеем приготовить к Новому году!
Сырский грозится мобилизовать всех. Женщины, подростки: кого заберут в ВСУ
Стало известно, когда Трамп хочет достичь соглашения по Украине
«Крокус» оспаривает в суде решение о выплате компенсаций пострадавшим
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым
Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года
Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов
Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева
Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву
Суд в Испании приостановил дело о смерти российского летчика-предателя
Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Natan раскрыл, когда уйдет из Black Star вслед за Кокой
Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.