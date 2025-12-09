Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары резко увеличилось Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти

Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары с помощью БПЛА резко увеличилось до девяти человек, сообщил в Telegram-канале вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. По его словам, среди них есть один ребенок. Все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов, им оказывается медицинская помощь.

По оперативным данным, в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка, — отметил он.

По словам Степанова, пункт временного размещения функционирует на базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона. Там можно получить квалифицированную помощь психологов и медиков.

В Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Утром 9 декабря в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.