10 декабря 2025 в 05:38

Командование ВСУ стало называть ложную причину смерти военных

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Командиры ВСУ уклоняются от выплат компенсации раненым военнослужащим и семьям погибших, называя ложную причину ранений и смерти, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир. По его словам, часто указывают смерть по неосторожности.

Получил ранение, даже на боевом — написали в документах: был без брони, чтобы только деньги не выплачивать. Убили — по неосторожности, не смотрел под ноги, не слушал птички, — отметил он.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин подчеркнул, что главной проблемой ВСУ на сегодняшний день остается дефицит личного состава. У Украины нет достаточного количества людей, которые могут освоить поставляемую с Запада технику, отметил Линин, «живая сила выбивается» в больших масштабах, однако возместить ее мобилизационный потенциал уже не могут.

Тем временем генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ не удастся сломить дух россиян из-за атак беспилотниками на регионы России. По его словам, Киев прибегает к таким действиям, пытаясь оказать давление на Москву и добиться мирных переговоров на своих условиях.

ВСУ
военные
погибшие
командование
