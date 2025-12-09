ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:37

Военкор объяснил, откуда на самом деле берутся резервы ВСУ

Военкор Линин: ВСУ берут резервы для важных направлений с других участков фронта

Вооруженные силы Украины берут резервы для важных направлений, например, для Запорожского, с других участков фронта, заявил 360.ru военный корреспондент Евгений Линин. Там, откуда силы забрали, моментально начинает ослабевать оборонительная линия, отметил эксперт.

Если мы говорим о попытках перебросить резервы для дестабилизации фронта, к примеру, на Запорожском направлении, то эти резервы перебрасываются с других участков фронта. И там, откуда их забрали, тут же начинает сыпаться линия обороны, — высказался Линин.

Он подчеркнул, что главной проблемой ВСУ на сегодняшний день остается дефицит личного состава. У Украины нет достаточного количества людей, которые могут освоить поставляемую с Запада технику, отметил Линин. По словам военкора, «живая сила выбивается» в больших масштабах, однако возместить ее мобилизационный потенциал уже не могут.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ не удастся сломить дух россиян из-за атак беспилотниками на регионы России. По его словам, Киев прибегает к таким действиям, пытаясь оказать давление на Москву и добиться мирных переговоров на своих условиях.

