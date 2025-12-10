ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 05:53

МИД Норвегии начало поиски русскоязычных сотрудников

Норвегия, архивное фото Норвегия, архивное фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
МИД Норвегии опубликовал на своём сайте информацию о том, что ему требуется больше сотрудников со знанием русского языка и общества России. Указано, что ведомство приглашает кандидатов с соответствующим опытом на онлайн-встречу.

Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы, — говорится в пресс-релизе МИД.

Ранее Россия и Норвегия начали переговоры о согласовании допустимых уловов и распределении квот на добычу водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Заседание прошло в формате видеоконференции. Российскую делегацию возглавлял руководитель ведомства Илья Шестаков.

До этого появилась информация, что Украина может получить кредит в размере €100 млрд от Норвегии из национального инвестиционного фонда страны, который считается крупнейшим в мире. Как писали журналисты, власти Норвегии были уязвлены обвинениями со стороны Дании и других европейских стран. В частности, они утверждают, что входящее в НАТО государство лишь «наживается» на украинском конфликте.

