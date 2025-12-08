ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 19:34

Россия начала переговоры с Норвегией по добыче биоресурсов в северных морях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия и Норвегия начали переговоры о согласовании допустимых уловов и распределении квот на добычу водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Заседание проходит в формате видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет руководитель ведомства Илья Шестаков.

Началось заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. <...> По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 2025 году сессия комиссии проходит в укороченном формате: четыре рабочие группы по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики не собираются. Это связано с санкциями, введенными Норвегией в отношении российских рыбопромысловых компаний в одностороннем порядке.

Ранее представитель ФАС Сергей Подолян заявил, что упрощение доставки рыбы от добытчиков к торговым сетям позволит снизить розничные цены за счет сокращения числа посредников. По его словам, именно промежуточные звенья товаропроводящей цепи приводят к удорожанию продукции в 2–3,5 раза, тогда как сами рыбаки и магазины действуют честно.

