Россия начала переговоры с Норвегией по добыче биоресурсов в северных морях

Россия и Норвегия начали переговоры о согласовании допустимых уловов и распределении квот на добычу водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Заседание проходит в формате видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет руководитель ведомства Илья Шестаков.

Началось заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. <...> По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 2025 году сессия комиссии проходит в укороченном формате: четыре рабочие группы по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики не собираются. Это связано с санкциями, введенными Норвегией в отношении российских рыбопромысловых компаний в одностороннем порядке.

