В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле ФАС России: упрощение доставки рыбы к прилавкам снизит цены на этот продукт

Упрощение доставки рыбы к прилавкам позволит снизить цены на этот продукт, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на представителя ФАС Сергея Подоляна. По его словам, удорожание рыбы в два и даже три с половиной раза происходит из-за промежуточных звеньев товаропроводящей цепи.

Мы не имеем права вмешиваться в цену. Единственный наш вариант — это предложить какую-то альтернативу как рыбакам, так и торговым сетям, дабы сократить это звено посредников, чтобы максимально упростить доставку рыбной продукции от рыбодобывающей организации до торговой сети. Это должно привести к уменьшению цены, — отметил Подолян.

Он уточнил, что чем меньше посредников у продукта, тем ниже его стоимость. В ФАС также добавили, что, согласно анализу движения рыбы от промысла до прилавка, рыбаки и магазины не накручивают цены и поступают честно по отношению к конечным потребителям.

Ранее заместитель гендиректора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай заявил, что наценки на рыбу в розничных магазинах могут достигать 200% от ее себестоимости. По его словам, в 2026 году производители прогнозируют дальнейший рост отпускных цен на 10–25%.