08 декабря 2025 в 12:00

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения. Создать эффектный фуршетный стол проще, чем кажется! Эти пять идей канапе готовятся за считанные минуты, выглядят изысканно и гарантированно понравятся вашим гостям. Сохраняйте и вдохновляйтесь!

  • Сытный ролл с мясом. Тортилью смажьте творожным сыром, выложите ломтики вяленого мяса, листик салата и половинку черри. Плотно сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки.
  • Освежающий ролл с крабом. На лепёшку с творожным сыром положите тонкий ломтик свежего огурца, соломку крабовых палочек и маслину. Сверните в рулет и нарежьте.
  • Ароматная гармошка. На квадратик полутвёрдого сыра выложите лист салата, кусочек вяленого мяса, сложенного гармошкой, черри и маслину. Проткните шпажкой.
  • Изысканное с икрой. Из свежего огурца нарежьте толстые ломтики. Используя кондитерский мешок с насадкой «французская звезда», выдавите на каждый кусочек розочку из творожного сыра. Сверху украсьте красной икрой, микрозеленью и при желании — пищевым золотом.

Ранее мы обжаривали бекон и картошку фри, чтобы собрать веселый салат «Хрюша в огороде» из самых простых овощей. Вкус просто отменный, попробуйте.

