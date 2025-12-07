Обжарила бекон и картошку фри: собираю веселый салат «Хрюша в огороде» из самых простых овощей — вкус просто отменный, попробуйте

Обжарила бекон и картошку фри: собираю веселый салат «Хрюша в огороде» из самых простых овощей — вкус просто отменный, попробуйте

Обжарила бекон и картошку фри: собираю веселый салат «Хрюша в огороде» из самых простых овощей — вкус просто отменный, попробуйте. Этот салат станет ярким украшением новогоднего или праздничного стола. Он собирается горками на плоском блюде, а в центре выкладывается майонез. Перед подачей гости сами смешивают ингредиенты, создавая взрыв вкусов и текстур: сочный жареный бекон, нежный зеленый горошек, хрустящая пекинская капуста, сладкая вареная свекла, свежая морковь и хрустящая картошка фри.

Для приготовления понадобится: бекон — 150 г, зеленый горошек консервированный — 100 г, пекинская капуста — 150 г, свекла вареная — 1 шт., морковь сырая — 1 шт., картофель фри готовый — 100 г, майонез — 3–4 ст. л., соль и перец — по вкусу. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до золотистой корочки. Свеклу натрите на крупной терке, морковь — тонкой соломкой, пекинскую капусту — мелко нашинкуйте, с горошка слейте жидкость.

На плоском блюде сформируйте горку из ингредиентов слоями или хаотично, оставив место в центре для майонеза. Перед подачей предложите гостям перемешать салат, чтобы вкусы соединились. Салат получается ярким, ароматным, с контрастом сладкого, соленого и хрустящего — настоящий хит праздничного стола.

Ранее мы готовили что-то новенькое из шпрот. Печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье.