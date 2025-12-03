Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье

Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье

Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье. Знакомый вкус шпрот в нежном яичном рулете приобретает совсем другое звучание. Такая закуска удивит гостей и станет главным открытием вашего застолья.

Для приготовления вам понадобится. Для основы: 200 г твердого сыра, 3 яйца и 1 зубчик чеснока по желанию. Для начинки: 1 банка шпрот (масло слить), сырок типа «Дружба» — 1 шт., 1 маринованный огурец, 1/4 красной луковицы и 2 ч. л. майонеза.

Как приготовить: для основы натрите сыр на мелкой терке, добавьте яйца и мелко натертый чеснок. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Выложите массу на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом, и разровняйте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15 минут до золотистого цвета. Готовый яичный пласт остудите. Для начинки мелко нарежьте маринованный огурец и красный лук, смешайте их со шпротами и майонезом. Выложите начинку на остывшую основу и аккуратно сверните рулетом. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки. Яркая, вкусная и очень эффектная закуска готова!

Ранее мы готовили копеечную намазку из шпрот. Используем для бутербродов, канапе, лаваша и тарталеток.