02 декабря 2025 в 10:30

Ничего не делал и получил шедевр: копеечная намазка из шпрот — для бутербродов, канапе, лаваша и тарталеток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ничего не делал и получил шедевр: копеечная намазка из шпрот — для бутербродов, канапе, лаваша и тарталеток. Представьте, как всего за 15 минут из банки шпрот и простых продуктов рождается невероятно ароматная, сытная и пикантная намазка. Вкус — насыщенный, с приятной сладковатой ноткой от моркови и маринованного лука, который просто тает во рту.

Для её приготовления возьмите: 1 банку шпрот в масле, 2 варёных яйца, 1 крупную варёную морковь, 1 плавленый сырок (например «Дружба»), 1 небольшую луковицу. Для маринада: 1 столовую ложку сахара, 0,5 чайной ложки соли и 1 столовую ложку 9% уксуса. Для заправки: 2–3 столовые ложки майонеза и свежий укроп.

Сначала замаринуйте лук: мелко нарежьте его, залейте кипятком на пару минут, затем слейте воду и добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте и оставьте на 10–15 минут. Тем временем разомните шпроты вилкой вместе с маслом из банки. Морковь, яйца и сыр натрите на мелкой тёрке. В миске соедините шпроты, тёртые ингредиенты, маринованный лук (жидкость можно слить) и мелко нарезанный укроп. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной пасты. Дайте намазке настояться в холодильнике хотя бы полчаса — так все вкусы гармонично соединятся. Намазывайте на подсушенный хлеб, крекеры или свежий багет и наслаждайтесь этим ярким, бюджетным и невероятно вкусным сочетанием!

Ранее мы готовили простую закуску «Мешочки». Вкуснота на Новый год и любой праздник — фишка в начинке с копченым сыром.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
