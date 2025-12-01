День матери
01 декабря 2025 в 15:45

Простая закуска «Мешочки»: готовлю на Новый год и любой праздник — фишка в начинке с копченым сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Простая закуска «Мешочки»: готовлю на Новый год и любой праздник — фишка в особенной начинке. Знаете, что превращает обычные блинчики в праздничное чудо? Когда в нежнейшее тесто заворачивается ароматная начинка с дымной ноткой, а сверху все перевязывается словно настоящий подарочный мешочек. Эти маленькие пакетики с сюрпризом покорят всех за новогодним столом — они сочные, пикантные и невероятно уютные.

Для блинчиков подготовьте: 2 яйца, 1 чайную ложку сахара, щепотку соли, 400 мл молока, примерно 300 г муки, 30 г растительного масла и 250–300 мл кипятка (он сделает тесто особенно эластичным). Для начинки возьмите: 300 г куриного филе, 150 г свежих шампиньонов, 90 г сливочного творожного сыра, 70 г копченого сыра (колбасного), 30 г пармезана для терпкости, 20 г сливочного масла, а также хмели-сунели, сушеный чеснок, черный перец и соль по вкусу.

Взбиваем яйца с сахаром и солью, вливаем молоко и постепенно вводим просеянную муку, чтобы не было комочков. Добавляем растительное масло и, самое главное, тонкой струйкой вливаем кипяток, активно помешивая. Выпекаем тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки мелко режем куриное филе и шампиньоны, обжариваем их на сливочном масле до готовности, в конце добавляем специи. В глубокой миске смешиваем горячую курино-грибную массу с творожным сыром, натертым на крупной терке копченым сыром и пармезаном. Кладем ложку начинки в центр каждого блина, аккуратно собираем края мешочком и перевязываем тонкой полоской зеленого лука или печеным стеблем лука-порея.

Ранее мы готовили закуску в чашечках авокадо. Вкуснота на Новый год за 10 минут с рыбкой и крабовыми палочками.

Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
Самая ходовая и простая начинка для тарталеток: готовим вкусный стол на Новый год быстро и без мороки
Салат на Новый год «Три мушкетера»: простые продукты, вкусное сочетание и праздничное оформление. В восторге и мужчины, и женщины
Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Гарнир на Новый год и любой праздник: картофельные бомбочки с намазкой — шедевр из картошки и сыра исчезает быстрее мяса
блины
начинки
курица
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
