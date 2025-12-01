День матери
Закуска в чашечках авокадо: буду готовить на Новый год за 10 минут — вкуснятина с рыбкой и крабовыми палочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закуска в чашечках авокадо: буду готовить на Новый год за 10 минут — вкуснятина с рыбкой и крабовыми палочками. Эта закуска выглядит по-праздничному эффектно, готовится за считаные минуты и отлично подходит для новогоднего стола. Кремовая текстура авокадо, солоновато-сладкий вкус рыбы и легкая сливочность творожного сыра делают блюдо одновременно нежным и ярким.

Берем два или три спелых авокадо и разрезаем их пополам. Аккуратно вынимаем мякоть ложкой, стараясь не повредить «чашечки». Чтобы они не темнели, сразу смазываем внутреннюю поверхность лимонным соком. Мякоть авокадо разминаем вилкой — получается мягкая кремовая основа. Добавляем к ней 80–100 г мелко нарезанных крабовых палочек, чуть лимонного сока, 70–80 г слабосоленой красной рыбы кубиками, одну ложку творожного сыра для нежности и немного рубленого зеленого лука. Перемешиваем — начинка получается сочная, свежая и ароматная.

Наполняем ею половинки авокадо и сверху слегка поливаем соусом унаги — он добавляет баланс сладости и умами. Подаем закуску с крекерами или хрустящими тостами, чтобы можно было намазывать. Идеальный вариант для праздничного вечера: красиво, быстро и с потрясающим вкусом!

Ранее мы делились рецептом закуски на Новый год без мороки. Кладем 3 ингредиента в лаваш, и его сметают первым.

