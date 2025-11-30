День матери
30 ноября 2025 в 15:00

Кладу 3 ингредиента в лаваш, и его сметают первым: секретная закуска на Новый год без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кладу 3 ингредиента в лаваш, и его сметают первым: секретная закуска на Новый год без мороки. Она готовится невероятно просто, а результат всегда впечатляет — ароматные трубочки с нежной начинкой улетают со стола в первую очередь. Идеальный вариант для праздничного фуршета или быстрого перекуса.

Берем: куриная грудка — 300 г, консервированные ананасы — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, творожный сыр — 100 г, лаваш — 1 лист.

Куриную грудку обжариваем до золотистой корочки и нарезаем кубиками. Смешиваем с мелко нарезанными ананасами, выдавленным чесноком и творожным сыром до однородной массы.

Лаваш нарезаем на полоски, выкладываем начинку и сворачиваем в плотные трубочки. Обжаривать не обязательно — можно подавать сразу или слегка подрумянить на сухой сковороде для хруста. Подаем на праздничный стол — исчезают моментально!

Ранее мы готовили закусочный торт «Нептун» из хлеба и рыбки. Обалденная закуска вместо бутербродов с икрой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
