Закусочный торт «Нептун» из хлеба и рыбки: обалденная закуска вместо бутербродов с икрой

Закусочный торт «Нептун» на Новый год: обалденная закуска вместо бутербродов с икрой. Это тот рецепт, который всегда впечатляет гостей: выглядит как настоящий праздничный торт, а вкусы сочетаются идеально — сливочный сыр, соленая рыба и хрустящий хлеб. Готовится легко, а эффект на столе просто невероятный.

Берём: чёрный хлеб — тонкие ломтики, творожный сыр — 200 г, укроп свежий — 1 пучок, красная соленая рыба — 150 г, огурец свежий — 1 шт., креветки — 100 г, красная икра — 2–3 ст. л.

Хлеб нарезаем тонкими ломтиками, чтобы торт получился аккуратным, но держал форму. Творожный сыр смешиваем с мелко нарезанным укропом — он придаёт нежность и свежесть. Огурец нарезаем тонкими пластинами, рыбу — ломтиками средней толщины. Выкладываем торт слоями: сначала ломтик хлеба, затем слой творожного сыра, слой рыбы, немного огурца. Повторяем слои до окончания ингредиентов, обязательно оставляя красивый верх. Сверху украшаем торт креветками и щедро посыпаем красной икрой — получается настоящее морское великолепие.

Подаём сразу, нарезав порционными кусочками. Эта закуска — отличная альтернатива бутербродам и эффектное украшение праздничного стола.

Ранее мы готовили картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов.

