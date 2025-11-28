День матери
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов. Эти крокеты — настоящая находка для любителей картофеля и сыра. Нежное пюре превращается в аппетитные хрустящие шарики с сочным беконом и расплавленным сыром внутри. Они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Берём: картофель — 400 г, бекон — 100 г, сыр твёрдый — 100 г, яйцо — 1 шт., мука — 2–3 ст.л., панировочные сухари — 50 г, масло для жарки — 200–250 мл.

Картошку очищаем, кладем в пакет с небольшим количеством воды и отправляем в микроволновку до готовности или отвариваем. Вареную картошку натираем на терке, добавляем нарезанный маленькими кубиками бекон, тёртый сыр, яйцо и муку, тщательно перемешиваем до однородной массы. Формируем небольшие шарики, обваливаем их в панировочных сухарях. Разогреваем большое количество масла в глубокой сковороде или кастрюле и обжариваем крокеты до золотистой корочки со всех сторон. Внутри они остаются мягкими и тёплыми, с расплавленным сыром и ароматным беконом. Подаём сразу горячими, можно с любимым соусом или сметаной — хрустящие, сытные и невероятно вкусные.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшей яичницы. Простое блюдо из Испании из картошки и яиц.

Проверено редакцией
