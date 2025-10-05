Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:00

Куриные наггетсы с сыром внутри — замена фастфуду: нежные куриные котлетки в панировочных сухарях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные наггетсы с сыром внутри: хрустящая закуска в панировочных сухарях. Нежные куриные котлетки с тающим сырным сердцем и хрустящей двойной панировкой. Идеальная альтернатива фастфуду — готовятся дома, а вкус превосходит все ожидания!

Ингредиенты

  • Филе куриное — 300 г
  • Сыр чеддер — 100 г
  • Сухари панировочные — 100 г
  • Мука пшеничная — 70 г
  • Крахмал кукурузный — 30 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Куркума — 1/2 ч. л.
  • Перец чили — 1/4 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Молоко — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Куриное филе измельчите в фарш. Добавьте соль, чеснок и паприку. Сыр нарежьте кубиками. Сформируйте из фарша лепёшки, в центр каждой положите сыр, защипните края. Для кляра смешайте муку, крахмал, яйцо, молоко и специи.
  2. Обваляйте наггетсы в сухарях, затем в кляре и снова в сухарях. Обжаривайте в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом на выбор.

Совет: для запекания выложите наггетсы на пергамент и готовьте 20 минут при 200 °C.

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

