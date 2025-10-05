Куриные наггетсы с сыром внутри — замена фастфуду: нежные куриные котлетки в панировочных сухарях

Куриные наггетсы с сыром внутри: хрустящая закуска в панировочных сухарях. Нежные куриные котлетки с тающим сырным сердцем и хрустящей двойной панировкой. Идеальная альтернатива фастфуду — готовятся дома, а вкус превосходит все ожидания!

Ингредиенты

Филе куриное — 300 г

Сыр чеддер — 100 г

Сухари панировочные — 100 г

Мука пшеничная — 70 г

Крахмал кукурузный — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Куркума — 1/2 ч. л.

Перец чили — 1/4 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Молоко — 2 ст. л.

Приготовление

Куриное филе измельчите в фарш. Добавьте соль, чеснок и паприку. Сыр нарежьте кубиками. Сформируйте из фарша лепёшки, в центр каждой положите сыр, защипните края. Для кляра смешайте муку, крахмал, яйцо, молоко и специи. Обваляйте наггетсы в сухарях, затем в кляре и снова в сухарях. Обжаривайте в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом на выбор.

Совет: для запекания выложите наггетсы на пергамент и готовьте 20 минут при 200 °C.

