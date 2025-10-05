Куриные наггетсы с сыром внутри — замена фастфуду: нежные куриные котлетки в панировочных сухарях

Куриные наггетсы с сыром внутри: хрустящая закуска в панировочных сухарях. Нежные куриные котлетки с тающим сырным сердцем и хрустящей двойной панировкой. Идеальная альтернатива фастфуду — готовятся дома, а вкус превосходит все ожидания!
Ингредиенты
- Филе куриное — 300 г
- Сыр чеддер — 100 г
- Сухари панировочные — 100 г
- Мука пшеничная — 70 г
- Крахмал кукурузный — 30 г
- Яйцо — 1 шт.
- Чеснок сушёный — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Куркума — 1/2 ч. л.
- Перец чили — 1/4 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — для жарки
- Молоко — 2 ст. л.
Приготовление
- Куриное филе измельчите в фарш. Добавьте соль, чеснок и паприку. Сыр нарежьте кубиками. Сформируйте из фарша лепёшки, в центр каждой положите сыр, защипните края. Для кляра смешайте муку, крахмал, яйцо, молоко и специи.
- Обваляйте наггетсы в сухарях, затем в кляре и снова в сухарях. Обжаривайте в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом на выбор.
Совет: для запекания выложите наггетсы на пергамент и готовьте 20 минут при 200 °C.
