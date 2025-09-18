Хрустящие куриные стрипсы: простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые

Хрустящие куриные стрипсы: простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые! Невероятно аппетитные, золотистые и хрустящие куриные полоски, которые тают во рту! Идеальная закуска к пиву, перекус для детей или главное блюдо на ужин. Готовятся просто, а исчезают мгновенно!

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 4 шт.

Мука — 200 г + для панировки

Соль — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Смесь перцев — щепотка

Яйца — 2 шт.

Вода — 200 мл

Для панировки

Мука — 100 г

Соль — 1/2 ч. л.

Паприка — 1/2 ч. л.

Для соуса

Майонез — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Огурец солёный — 1 шт.

Лук репчатый — 1/4 шт.

Сок лимона — 1 ст. л.

Укроп — несколько веточек

Приготовление

Куриное филе нарежьте продольными полосками толщиной 1–1,5 см. Приготовьте кляр: в миске взбейте яйца с водой, добавьте муку, соль, паприку и смесь перцев. Тщательно перемешайте до гладкой консистенции. Приготовьте панировку: смешайте муку с солью и паприкой. Каждый стрипс обмакните сначала в кляр, затем в панировку. Разогрейте в сковороде большое количество растительного масла. Обжаривайте стрипсы порциями до золотистой корочки со всех сторон. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для соуса: мелко порубите огурец, лук и укроп, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом и лимонным соком. Подавайте стрипсы горячими с соусом! Приятного аппетита!

