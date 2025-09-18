«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:00

Хрустящие куриные стрипсы: простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие куриные стрипсы: простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые! Невероятно аппетитные, золотистые и хрустящие куриные полоски, которые тают во рту! Идеальная закуска к пиву, перекус для детей или главное блюдо на ужин. Готовятся просто, а исчезают мгновенно!

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 4 шт.
  • Мука — 200 г + для панировки
  • Соль — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Смесь перцев — щепотка
  • Яйца — 2 шт.
  • Вода — 200 мл

Для панировки

  • Мука — 100 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Паприка — 1/2 ч. л.

Для соуса

  • Майонез — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Огурец солёный — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1/4 шт.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Укроп — несколько веточек

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте продольными полосками толщиной 1–1,5 см. Приготовьте кляр: в миске взбейте яйца с водой, добавьте муку, соль, паприку и смесь перцев. Тщательно перемешайте до гладкой консистенции. Приготовьте панировку: смешайте муку с солью и паприкой. Каждый стрипс обмакните сначала в кляр, затем в панировку.
  2. Разогрейте в сковороде большое количество растительного масла. Обжаривайте стрипсы порциями до золотистой корочки со всех сторон. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Для соуса: мелко порубите огурец, лук и укроп, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом и лимонным соком. Подавайте стрипсы горячими с соусом! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные отбивные под шубкой с оливками. Простой рецепт вкусной еды.

Читайте также
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Общество
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Общество
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Общество
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Общество
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях
Общество
Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях
курица
наггетсы
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.