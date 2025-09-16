Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 17:00

Куриные отбивные под шубкой с оливками: простой рецепт вкусной еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные отбивные под шубкой с оливками: простой рецепт вкусной еды! Это сочное и эффектное блюдо для праздника и ужина. Нежное мясо, овощная подушка и пикантные нотки оливок создают идеальное вкусовое сочетание.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Оливки без косточек — 50 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Специи — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Куриное филе разрежьте вдоль, отбейте, посолите, поперчите, сбрызните маслом и оставьте мариноваться 20 минут. Для «шубки» мелко нарежьте помидор, лук и оливки. Яйца и сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и специи.
  2. Выложите отбивные на противень, распределите начинку и посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C.

Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.

курица
сыр
простой рецепт
отбивные
Ольга Шмырева
О. Шмырева
