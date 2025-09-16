Куриные отбивные под шубкой с оливками: простой рецепт вкусной еды

Куриные отбивные под шубкой с оливками: простой рецепт вкусной еды! Это сочное и эффектное блюдо для праздника и ужина. Нежное мясо, овощная подушка и пикантные нотки оливок создают идеальное вкусовое сочетание.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук репчатый — 1/2 шт.

Яйца вареные — 2 шт.

Сыр твердый — 100 г

Оливки без косточек — 50 г

Майонез — 2 ст. л.

Специи — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Куриное филе разрежьте вдоль, отбейте, посолите, поперчите, сбрызните маслом и оставьте мариноваться 20 минут. Для «шубки» мелко нарежьте помидор, лук и оливки. Яйца и сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и специи. Выложите отбивные на противень, распределите начинку и посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C.

