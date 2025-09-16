Куриные отбивные под шубкой с оливками: простой рецепт вкусной еды! Это сочное и эффектное блюдо для праздника и ужина. Нежное мясо, овощная подушка и пикантные нотки оливок создают идеальное вкусовое сочетание.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Яйца вареные — 2 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Оливки без косточек — 50 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Специи — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление
- Куриное филе разрежьте вдоль, отбейте, посолите, поперчите, сбрызните маслом и оставьте мариноваться 20 минут. Для «шубки» мелко нарежьте помидор, лук и оливки. Яйца и сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и специи.
- Выложите отбивные на противень, распределите начинку и посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C.
Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.