Салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный! Он станет настоящим украшением любого стола! Идеальное сочетание нежного куриного филе, хрустящего сладкого перца и пикантного маринованного лука. Этот взрыв вкуса и цвета никого не оставит равнодушным!
Ингредиенты
- Куриное филе (отварное) — 500 г
- Перец сладкий (красный) — 500 г
- Лук красный — 2 шт.
- Майонез — 4 ст. л.
- Укроп свежий — 4 веточки
- Уксус яблочный — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Вода горячая — 4 ст. л.
Приготовление
- В глубокой миске смешайте горячую воду, сахар, соль и яблочный уксус. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами и залейте приготовленным маринадом. Оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут, периодически помешивая. Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде, остудите и разберите на тонкие волокна руками или с помощью вилки.
- Сладкий перец нарежьте длинной тонкой соломкой. Свежий укроп мелко порубите. Когда лук промаринуется, слейте жидкость и слегка отожмите его. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: куриное филе, сладкий перец, маринованный лук и укроп. Заправьте майонезом и аккуратно, но тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике для насыщения вкусов — и можно подавать к столу! Приятного аппетита!
