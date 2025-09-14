Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 11:00

Салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный

Салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный! Он станет настоящим украшением любого стола! Идеальное сочетание нежного куриного филе, хрустящего сладкого перца и пикантного маринованного лука. Этот взрыв вкуса и цвета никого не оставит равнодушным!

Ингредиенты

  • Куриное филе (отварное) — 500 г
  • Перец сладкий (красный) — 500 г
  • Лук красный — 2 шт.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Укроп свежий — 4 веточки
  • Уксус яблочный — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Вода горячая — 4 ст. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте горячую воду, сахар, соль и яблочный уксус. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами и залейте приготовленным маринадом. Оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут, периодически помешивая. Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде, остудите и разберите на тонкие волокна руками или с помощью вилки.
  2. Сладкий перец нарежьте длинной тонкой соломкой. Свежий укроп мелко порубите. Когда лук промаринуется, слейте жидкость и слегка отожмите его. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты: куриное филе, сладкий перец, маринованный лук и укроп. Заправьте майонезом и аккуратно, но тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике для насыщения вкусов — и можно подавать к столу! Приятного аппетита!

Ольга Шмырева
