11 января 2026 в 16:46

Вместо гуляша готовлю курицу по-строгановски в сметане: с этим рецептом вкусный обед гарантирован

Вместо гуляша готовлю курицу по-строгановски в сметане. С этим рецептом вкусный обед гарантирован. Блюдо сочетает нежное куриное филе, пикантные шампиньоны, сладковатый лук и богатый, бархатистый сметанный соус.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г куриного филе (грудки или бедра), 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 250–300 мл сметаны (15–20%), 1 ст. л. томатной пасты, 1/2 стакана воды, соль, черный перец, мука для панировки. Куриное филе нарежьте брусочками, посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки, затем выложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте масло, выложите нарезанные ломтиками грибы и обжарьте до испарения жидкости и легкой румяности, переложите к курице. Затем обжарьте до мягкости нарезанный полукольцами лук. Верните в сковороду курицу и грибы. Добавьте сметану, томатную пасту, воду. Посолите, поперчите по вкусу. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой 10–15 минут, пока соус не загустеет, а курица полностью не приготовится.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет с печеными овощами: мясо и гарнир на одном противне.

