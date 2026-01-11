В «Шарлотку по-новому» кладу этот ингредиент — и делаю коричную заливку: больше ни на какие рецепты не захотите смотреть

В «Шарлотку по-новому» кладу этот ингредиент — и делаю коричную заливку: больше ни на какие рецепты не захотите смотреть

«Шарлотка по-новому» — про вкус, она получается намного интереснее классического варианта. Секрет — в сливочном масле и ароматной коричной заливке, которая пропитывает яблоки и делает пирог особенно сочным. Шарлотка получается мягкой, ароматной и такой сочной, что рецепт точно станет любимым.

Ингредиенты: мука — 300 г, сахар — 200 г, сливочное масло — 150 г, яйца — 3 шт., разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль — щепотка, цедра 1 лимона, яблоки — 4–5 крупных, вода — 400 мл, сахар — 200 г, корица — 1 щепотка.

Форма для выпечки — около 24 см.

Приготовление: яблоки вымойте, нарежьте тонкими дольками, кожуру не снимайте. В кастрюле соедините воду, сахар и корицу, доведите до кипения и проварите 2–3 минуты. Добавьте яблоки и прогрейте их в сиропе 3–4 минуты, чтобы они стали мягче и ароматнее. Снимите с огня, сироп не выливайте. Яйца взбейте с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно замесите тесто. Форму застелите пергаментом. Выложите половину теста, распределите яблоки, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 160–170 °C около 35 минут до сухой шпажки. Горячий пирог равномерно полейте оставшимся коричным сиропом и дайте немного остыть.

Ранее мы готовили нехитрую запеканку из капусты, которая улетает целыми противнями. Бюджетный рецепт вкусноты.