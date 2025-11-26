Вместо надоевшей яичницы готовлю тортилью: простое блюдо из Испании из картошки и яиц. Это блюдо стало для меня настоящим кулинарным открытием! Все были в полном восторге и не верили, что такое простое блюдо может быть таким вкусным. Нежная картофельная тортилья с золотистой корочкой покорила всех без исключения!

Берем: картофель — 5 шт., яйца — 6 шт., лук репчатый — 1 шт., масло оливковое, соль, перец.

Картофель очищаю и нарезаю тонкими ломтиками. Замачиваю в холодной воде на 10 минут — так уходит лишний крахмал. Обсушиваю полотенцем и обжариваю на оливковом масле 25 минут на среднем огне до мягкости и легкой румяности. Лук мелко шинкую и пассерую до прозрачности — он добавляет сладковатую нотку. Яйца взбиваю венчиком с солью и перцем до однородности.

Соединяю теплый картофель с луком и заливаю яичной смесью. Аккуратно перемешиваю и выливаю в хорошо прогретую сковороду. Жарю с двух сторон по 5 минут на среднем огне до идеальной золотистой корочки.

Секрет: подаю тортилью теплой, нарезанной на треугольники. Идеально сочетается со свежим салатом и соусом айоли.