25 декабря 2025 в 09:30

Быстрая запеканка из картошки и курицы — нежная, и даже не надо заморачиваться и варить пюре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта запеканка — идеальный вариант, когда хочется домашней еды без лишней суеты. Картошку не нужно варить, а курицу — обжаривать. Все готовится максимально просто: клубни доходят в микроволновке, курица отправляется в форму сырой, но в виде сочного фарша с овощами. В результате получается нежная, ароматная и очень сытная запеканка, которая отлично подходит для семейного ужина.

Ингредиенты: картофель — 5-6 средних клубней, куриная грудка — 1 большая, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сыр (гауда, моцарелла или любой плавкий) — по вкусу, сливочное масло — 20–30 г, соль и черный перец — по вкусу, по желанию — 1-2 ст. л. сметаны.

Картофель хорошо вымойте, проколите вилкой и готовьте в микроволновке в приоткрытом пакете с 2 столовыми ложками воды 8–12 минут до мягкости. Остудите, очистите и натрите на крупной терке, добавьте соль, перец и сливочное масло, перемешайте. Куриную грудку измельчите в фарш, добавьте мелко нарезанный лук и тертую морковь, посолите, поперчите, при желании вмешайте сметану. В форму выложите половину картофеля, сверху распределите куриный фарш, накройте оставшимся картофелем и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки. Запеканка получается мягкой, сочной и не требует лишних хлопот.

Ранее мы делились рецептом вместо сырников. Готовим сладкие колдуны: творог, фрукты и сгущенка.

картошка
картофель
запеканки
простой рецепт
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
