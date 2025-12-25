Новый год — 2026
Готовлю не селедку под шубой, а «Королевскую мантию». Богатый, солидный и с двумя видами мяса

В мире праздничных салатов, где часто царят привычные сочетания, «Королевская мантия» выделяется своей безупречной солидностью и богатым вкусом. Этот слоеный салат полностью оправдывает свое величественное название, предлагая настоящее изобилие текстур и оттенков. В его основе — классическое сочетание отварных овощей и яиц, но благородный характер ему придают два вида мяса: нежный балык и ароматная сырокопченая свинина. Каждый ингредиент здесь играет свою важную роль, а собранные вместе под «мантией» из сыра, они создают сытное, эффектное и очень вкусное блюдо, достойное центрального места на торжественном столе.

Рецепт приготовления

Отварите заранее и остудите картофель в мундире (2 шт.), морковь (1 шт.), куриные (3 шт.) и перепелиные (4-5 шт.) яйца. Все остывшие компоненты, а также огурцы (2 шт.), балык (200 г), сырокопченую свинину (100 г) и твердый сыр (100 г) натрите на отдельной крупной терке. Красный лук (1 шт.) очень мелко нарежьте. Для сборки возьмите плоское блюдо. Первым слоем выложите натертый картофель, слегка посолите, поперчите и промажьте тонкой сеточкой майонеза. Далее последовательно распределите и также промажьте майонезом: рубленый красный лук, натертую морковь, нарезанные мелкими кубиками свежие огурцы, балык и сырокопченую свинину. Предпоследним слоем будут натертые куриные яйца. Верхним, завершающим слоем равномерно покройте салат натертым сыром. Готовый салат аккуратно накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 3-4 часа для пропитки. Перед подачей украсьте листьями салата, половинками перепелиных яиц и мелко порубленной зеленью петрушки и укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

