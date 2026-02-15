Зимняя Олимпиада — 2026
Аргентинский салат с запеченным картофелем: простой рецепт с необычным сочетанием

Этот аргентинский салат удивляет с первой вилки. Вместо привычной варёной картошки — румяные запечённые кубики с беконом, аромат, сочность и насыщенный вкус. Получается сытно, ярко и совсем не скучно — гости всегда просят рецепт. Нежные овощи, кисло-сладкое яблоко и хрустящий картофель делают этот салат идеальным к мясу, рыбе и праздничному столу.

Ингредиенты: картофель — 2 шт., бекон — 80–100 г, морковь варёная — 1 шт., зелёный горошек — 100 г, яблоко кисло-сладкое — 1 шт., стеблевой сельдерей — 2 побега, репчатый лук — 1 шт., майонез — 200 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для запекания.

Картофель очищают, нарезают кубиками, смешивают с нарезанным беконом, сбрызгивают маслом и запекают при 200 °C до румяности и хруста, затем полностью остужают. Морковь, яблоко, сельдерей и лук нарезают мелкими кубиками, добавляют горошек и запечённый картофель с беконом. Всё соединяют с майонезом, солят, перчат и аккуратно перемешивают. Готовый салат охлаждают 20–30 минут и подают к столу.

