Гарнир на Новый год из картошки: все обалдеют от этих картофельных биточков

Готовим гарнир на Новый год из картошки. Все обалдеют от этих картофельных биточков! Простейшие продукты, никакой возни, а результат такой, что остановиться невозможно. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — мягкая, ароматная картофельная серединка с луком, сыром и чесноком.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт. (около 500 г), лук репчатый — 2 шт., сыр твердый — 100 г, чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., зеленый лук — 1 пучок, пшеничная мука — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: картофель очистите, нарежьте кубиками и отварите до полной мягкости. Слейте воду и разомните картофель в пюре. Репчатый лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкой золотистости. В самом конце добавьте чеснок, пропущенный через пресс, быстро перемешайте и снимите с огня. Дайте зажарке немного остыть. В картофельное пюре добавьте обжаренный лук с чесноком, тертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. Постепенно вмешайте муку — масса должна получиться мягкой и пластичной, чтобы котлеты хорошо держали форму.

Смоченными руками сформируйте небольшие биточки, при желании слегка обваляйте их в муке или сухарях и обжарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

