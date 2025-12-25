Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово

Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово

Из свеклы, помимо всем известной селедки под шубой, готовлю еще эту закуску на Новый год. Дел на 10 минут — натер пару ингредиентов, и готово.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сладковатая свекла, сливочный солоноватый сыр и пикантная острота чеснока создают идеальное сочетание, знакомое многим по салату «Селедка под шубой», но в более легком и элегантном исполнении.

Вам понадобится: 1 крупная вареная свекла, 100 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, соль по вкусу, упаковка готовых песочных тарталеток. В миске смешайте тертые свеклу и сыр, добавьте давленый чеснок, майонез и соль. Тщательно перемешайте до получения однородной, ярко-рубиновой массы. С помощью чайной ложки аккуратно наполните тарталетки свекольной начинкой, формируя аккуратную горку. При желании каждую тарталетку можно украсить веточкой петрушки, зерном граната или дроблеными грецкими орехами. Закуска готова к подаче немедленно.

Ранее стало известно, как приготовить сырные шарики с селедкой на закуску на Новый год.