Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 09:32

Из свеклы, помимо шубы, готовлю еще эту закуску на Новый год: натер пару ингредиентов, и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Из свеклы, помимо всем известной селедки под шубой, готовлю еще эту закуску на Новый год. Дел на 10 минут — натер пару ингредиентов, и готово.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сладковатая свекла, сливочный солоноватый сыр и пикантная острота чеснока создают идеальное сочетание, знакомое многим по салату «Селедка под шубой», но в более легком и элегантном исполнении.

Вам понадобится: 1 крупная вареная свекла, 100 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, соль по вкусу, упаковка готовых песочных тарталеток. В миске смешайте тертые свеклу и сыр, добавьте давленый чеснок, майонез и соль. Тщательно перемешайте до получения однородной, ярко-рубиновой массы. С помощью чайной ложки аккуратно наполните тарталетки свекольной начинкой, формируя аккуратную горку. При желании каждую тарталетку можно украсить веточкой петрушки, зерном граната или дроблеными грецкими орехами. Закуска готова к подаче немедленно.

Ранее стало известно, как приготовить сырные шарики с селедкой на закуску на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Дико вкусная закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: оливки, черри и крышесносный маринад
Общество
Дико вкусная закуска из 3 ингредиентов за 10 минут: оливки, черри и крышесносный маринад
Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт
Общество
Готовлю курицу к Новому году: ножки с апельсином, соевым соусом и дижонской горчицей — простой и эффектный рецепт
Французские круассаны больше не пеку. Готовлю венгерские кифли — нужны творог и пачка теста
Общество
Французские круассаны больше не пеку. Готовлю венгерские кифли — нужны творог и пачка теста
Мариную лук на салаты только так: самый простой, элементарный рецепт — и для красного, и для белого
Общество
Мариную лук на салаты только так: самый простой, элементарный рецепт — и для красного, и для белого
Готовим новогодний стол без больших трат: салат «Нежный» с пекинской капустой и курицей — легкий
Общество
Готовим новогодний стол без больших трат: салат «Нежный» с пекинской капустой и курицей — легкий
салаты
рецепты
селедка
тарталетки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщине стало плохо на прощании с Лобоцким в театре Маяковского
В популярной у российских туристов стране готовились теракты
Хуснуллин раскрыл цель России на 2026 год по вводу нового жилья
Роспотребнадзор оценил предложение увеличить штрафы за навязывание допуслуг
Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
ВС РФ ликвидировали несколько командиров ВСУ
Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства
Какие законы вступают в силу с 1 января 2026 года: главные изменения
«Талант неоспорим»: Соловьев о смерти основательницы РЕН ТВ Лесневской
Утки стали жертвами экологической катастрофы
Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян
«Не христианин»: в Ирландии оценили рождественское видео Зеленского
Автоюрист объяснил, можно ли признать сделку на автомобиль недействительной
Грабители на угнанном Chevrolet украли банкомат
Дрон ВСУ ударил по машине с ребенком в российском регионе
Аксенов раскрыл число сбитых над Крымом дронов ВСУ
«Предрешили свою судьбу»: депутат об обстреле ВСУ конвоя гумпомощи
Появились кадры загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы
Названо число ипотечных кредитов, которые выдали россиянам в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.