25 декабря 2025 в 10:30

К крабовым палочкам можно относиться как угодно, но салаты из них — топ! Готовим «Нежность» из 5 ингредиентов

Можно сколько угодно спорить о крабовых палочках, говоря, что они не полезные или слишком босяцкие, но один факт не меняется: салаты с ними исчезают со стола первыми. Этот вариант «Нежность» — как раз из таких. Нежный, сочный, с легкой сладостью яблока и пикантной ноткой корейской моркови. Простые продукты, знакомый вкус и удачное сочетание слоев делают салат настоящей палочкой-выручалочкой для праздников и обычных ужинов.

Ингредиенты: яблоко — 1 шт., крабовые палочки — 200 г, яйца вареные — 2 шт., сыр твердый или плавленый — 100 г, корейская морковь — 100–120 г, майонез — по вкусу.

Салат собирается слоями. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке — это будет первый слой. Слегка смажьте майонезом. Далее выложите мелко нарезанные крабовые палочки и снова немного майонеза. Третий слой — корейская морковь, при необходимости слегка отожмите ее от маринада. Затем натертые на терке яйца и тонкий слой майонеза. Завершите салат тертым сыром. Дайте салату пропитаться в холодильнике 30–40 минут. В итоге получается нежный, сочный и очень удачный салат, который доказывает: простые ингредиенты — это всегда беспроигрышный вариант.

Ранее мы делились классным рецептом из пачки красной рыбки. Салат «Рыба моя» — готовим на Новый год вкусно и без мороки.

