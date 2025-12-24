Беру всего пачку красной рыбки: салат «Рыба моя» — готовим на Новый год вкусно и без мороки

Если нужен салат, который выглядит дорого, а готовится без лишней суеты, — вы его нашли. «Рыба моя» — новогодний вариант с красной рыбой и зеленым яблоком всегда работает безотказно: свежий, сбалансированный, с приятной кислинкой и нежной текстурой. Именно тот случай, когда гости спрашивают рецепт, а хозяйка просто улыбается. И да — хватает всего одной пачки рыбки, а эффект как у ресторанного блюда.

Ингредиенты: филе лосося или горбуши — 300 г, яйца куриные — 5 шт., картофель — 5 шт., морковь — 5 шт., яблоко зеленое — 1 шт., лук зеленый — 1 пучок, укроп свежий — 1 пучок, майонез — по вкусу, сок лимона — 1–2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовить: рыбу нарежьте небольшими аккуратными кусочками и слегка сбрызните лимонным соком. Зеленое яблоко очистите от кожуры, натрите на крупной терке и тоже сразу полейте лимонным соком — так оно останется светлым и сочным. Яйца, картофель и морковь отварите до готовности, остудите и очистите. Картофель и яйца натрите на крупной терке, морковь — на средней. Зелень мелко нарежьте. Собирайте салат слоями на плоском блюде, каждый слой слегка подсаливая (кроме рыбы и яблока) и промазывая майонезом: картофель → морковь → яблоко → половина зелени → лосось → яйца. Сверху украсьте оставшейся зеленью.

