Намазка, которая скрасит новогодний стол: готовлю нежный паштет из творога — бутерброды с рыбой заиграют новыми красками

Намазка, которая скрасит новогодний стол: готовлю нежный паштет из творога — бутерброды с рыбой заиграют новыми красками

Эта намазка — выбор для тех, кто хочет праздновать красиво и с пользой. Нежное пюре спелого авокадо, легкий творог, кусочки слабосоленого лосося и свежий укроп создают невероятно свежий, сбалансированный и очень фотогеничный паштет. Он легкий, но сытный, богат полезными жирами и белком — идеально после обильного застолья.

Спелое авокадо (1 шт.) разрезаю пополам, удаляю косточку, вынимаю мякоть ложкой и разминаю вилкой в миске. Сразу сбрызгиваю соком половины лимона, чтобы сохранить цвет.

Добавляю к авокадо мягкий творог (100 г, жирность 5–9%) или сливочный творожный сыр. Тщательно перемешиваю до однородности. Солю и перчу по вкусу.

Слабосоленого лосося или форель (80–100 г) нарезаю очень мелкими кубиками. Свежий укроп мелко рублю. Большую часть рыбы и укропа добавляю в творожно-авокадную массу, оставив немного для украшения. Аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить рыбу в кашу.

Перекладываю намазку в сервировочную посуду, разравниваю ложкой. Сверху украшаю оставшимися кусочками лосося и укропом. Подаю сразу или накрываю пленкой и храню в холодильнике не более двух-трех часов.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.