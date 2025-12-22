Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:08

Намазка, которая скрасит новогодний стол: готовлю нежный паштет из творога — бутерброды с рыбой заиграют новыми красками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта намазка — выбор для тех, кто хочет праздновать красиво и с пользой. Нежное пюре спелого авокадо, легкий творог, кусочки слабосоленого лосося и свежий укроп создают невероятно свежий, сбалансированный и очень фотогеничный паштет. Он легкий, но сытный, богат полезными жирами и белком — идеально после обильного застолья.

Спелое авокадо (1 шт.) разрезаю пополам, удаляю косточку, вынимаю мякоть ложкой и разминаю вилкой в миске. Сразу сбрызгиваю соком половины лимона, чтобы сохранить цвет.

Добавляю к авокадо мягкий творог (100 г, жирность 5–9%) или сливочный творожный сыр. Тщательно перемешиваю до однородности. Солю и перчу по вкусу.

Слабосоленого лосося или форель (80–100 г) нарезаю очень мелкими кубиками. Свежий укроп мелко рублю. Большую часть рыбы и укропа добавляю в творожно-авокадную массу, оставив немного для украшения. Аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить рыбу в кашу.

Перекладываю намазку в сервировочную посуду, разравниваю ложкой. Сверху украшаю оставшимися кусочками лосося и укропом. Подаю сразу или накрываю пленкой и храню в холодильнике не более двух-трех часов.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно
Семья и жизнь
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Семья и жизнь
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Немного курятины, укроп и никаких вредных добавок — эта копеечная намазка заменила нашей семье покупные паштеты
Общество
Немного курятины, укроп и никаких вредных добавок — эта копеечная намазка заменила нашей семье покупные паштеты
Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу
Общество
Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу
Купите этот соус — и не узнаете бюджетную рыбу: чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане
Общество
Купите этот соус — и не узнаете бюджетную рыбу: чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане
еда
рецепты
паштеты
бутерброды
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Рябков ответил на вопрос о реакции США на предложение России по ДСНВ
Умер известный детский композитор
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.