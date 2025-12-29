Закусочные профитроли с грибами и сыром – оригинальная и симпатичная закуска к праздничному столу

Эти миниатюрные булочки — идеальное сочетание хрустящей воздушной основы и невероятно ароматной, сытной начинки. Нейтральное пресноватое тесто профитролей служит идеальным сосудом для богатого вкуса обжаренных грибов с луком, нежного творожного сыра и густого сырного соуса бешамель. Эта закуска не только выглядит изысканно и празднично, но и гарантированно исчезнет со стола в первую очередь, оставив гостей в восторге.

Для теста понадобится: 100 мл воды, 50 г сливочного масла, щепотка соли, 70 г муки, 2 яйца. Для начинки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г творожного сыра, 30 г сливочного масла, 30 г муки, 300 мл молока, 100 г тертого сыра (чеддер или гауда), соль, перец. Для теста вскипятите воду с маслом и солью, всыпьте муку и интенсивно размешивайте до образования шара. Остудите, затем вбивайте яйца по одному. Кондитерским мешком отсадите маленькие шарики на противень. Выпекайте при 200°C 20 минут, затем 10 минут при 180°C с приоткрытой дверцей. Остудите. Для начинки мелко нарежьте и обжарьте лук с грибами. Для бешамель растопите масло, обжарьте муку, влейте молоко, варите до загустения, добавьте сыр. Смешайте часть соуса с грибами и творожным сыром. У каждого профитроля срежьте верхушку, заполните начинкой, полейте оставшимся соусом и закройте «крышечкой». Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.