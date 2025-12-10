ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 06:15

К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование

К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Хомяк во сне часто символизирует накопление ресурсов, мелкие хлопоты и при этом удачу в делах. Такой образ предвещает благополучие, если грызун выглядит здоровым и активным, но предупреждает о предстоящей суете, если зверек слишком беспокойный. В популярных сонниках милый хомячок сулит приятные перемены, а агрессивный или больной — намекает на скрытые проблемы.​

  • Маленькие хомяки обещают семейное счастье и новые идеи.

  • Стая грызунов указывает на множество мелких задач, которые могут накопиться.

  • Жующий хомяк акцентирует внимание на тратах, призывая к балансу в финансах.

  • Мертвый или злобный образ трактуется как завершение этапа или предупреждение о недоброжелателях.​

Мужчине хомяк снится к карьерному росту или материальным выгодам, особенно если грызун пушистый и жирный. Такой сон побуждает завершить начатые проекты, обещая успех в накоплении капитала. Однако лысый или нападающий хомяк предупреждает о расходах и конкуренции.​

Женщине хомяк предвещает гордость за детей или уют в доме, если он маленький и ручной. А вот множество хомяков символизирует перегрузку домашними делами или интриги в окружении.​

Словом, сон о хомяке призывает к деятельности и активной заботе о близких без излишней суеты.

Ранее мы выяснили, к чему снится потоп в квартире.

ХОМЯК
животные
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова решила подарить Финляндии краткую историю русофобии
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами в России
Сразу 25 детей из России попали в скандальную базу «Миротворца»
«Разрушительные последствия»: дипломат указал на вред санкций для всего ЕС
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 декабря: инфографика
Два десятка БПЛА устроили налет на Россию посреди ночи
Долиной провели необычную экспертизу
«Сбавляю обороты»: Трамп ответил на публикации об ухудшении его здоровья
«Нарушая права»: Москалькова предупредила о последствиях изъятия активов РФ
Врач раскрыл, что делать при попадании пробки от бутылки шампанского в глаз
Какие льготы положены пенсионерам после 80 лет: собрали все меры поддержки
Нашли укрытие ВСУ в лесу и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 10 декабря
Юрист рассказала, имеет ли право начальник вызвать на работу в праздники
«Чеховское ружье»: Задорнов указал на угрозу для экономики России
«Стараемся»: танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
FPV-дроны ВС РФ взорвали минометы ВСУ в Сумской области
Калужский аэропорт закрылся
Два пункта управления БПЛА ВСУ у Константиновки стерты с лица земли
Россиянам назвали лучшую альтернативу спиртному на Новый год
К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.