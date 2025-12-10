Два пункта управления БПЛА ВСУ у Константиновки стерты с лица земли

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск совместно с расчетом артиллерийского орудия уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что это произошло в районе Константиновки.

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два пункта управления БПЛА противника и передали их координаты расчётам беспилотных систем и 122-мм орудия. Точным огнем гаубицы цели были уничтожены, — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем нанесли дополнительные удары по позициям противника с живой силой, поразив цель несколькими попаданиями. В сутки операторы беспилотных систем уничтожают более десяти целей противника, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине освободила Остаповское в Днепропетровской области. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, соответствующую задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Также российскими силами ПВО в зоне СВО на Украине за сутки было сбито 280 БПЛА. Было ликвидировано 13 реактивных снарядов HIMARS. ВКС России сбили Су-27.