Российские силы ПВО за сутки сбили 280 БПЛА в зоне СВО Минобороны РФ: силы ПВО за сутки ликвидировали 280 украинских БПЛА в зоне СВО

Российскими силами ПВО в зоне СВО на Украине за сутки были сбиты 280 БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также было ликвидировано 13 реактивных снарядов HIMARS. ВКС России сбили Су-27.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в ходе штурма двухэтажного строения в населенном пункте Ровное в ДНР российские подразделения заставили украинских военных покинуть позиции. В ведомстве уточнили, что противник не сумел добраться до своего укрытия и был в результате нейтрализован.