Пассажир лайнера Royal Caribbean впал в буйство после 33 коктейлей и умер

Один из пассажиров, отдыхавших на круизном лайнере Navigator of the Seas компании Royal Caribbean, выпил 33 коктейля, после чего впал в буйство и умер, сообщает издание Daily Mail. Инцидент произошел еще в декабре 2024 года. По данным источника, перед смертью 35-летний Майкл Вирджил из Флориды сорвал с себя одежду, бился в двери каюты и грозился убить попутчика.

Согласно новому иску, пассажиру круизного лайнера Royal Caribbean, который умер на борту лайнера в прошлом году, перед смертью якобы подали 33 напитка, — говорится в публикации.

Уточняется, что охрана скрутила пассажира и ввела ему успокоительное средство, после чего у американца остановилось сердце. Семья мужчины пытается добиться от Royal Caribbean компенсации за расходы на похороны, лечение, а также за душевные страдания.

Ранее на круизном лайнере AIDAdiva 101 пассажир пожаловался на признаки желудочно-кишечного расстройства. Вспышка норовируса зарегистрирована 30 ноября. Среди симптомов у заболевших были рвота и диарея.