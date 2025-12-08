Пассажиры круизного лайнера массово пожаловались на рвоту и диарею Более 100 пассажиров круизного лайнера AIDAdiva слегли с кишечной инфекцией

На круизном лайнере AIDAdiva 101 человек сообщил о симптомах желудочно-кишечного расстройства, сообщает Mothership. Вспышка норовируса зарегистрирована 30 ноября, заболевшие жаловались на рвоту и диарею.

Этот вирус считается одной из наиболее частых причин пищевых отравлений, пищевых заболеваний, рвоты и диареи в США. Специалисты отмечают, что заражение может происходить при прямом контакте с больным, через инфицированные продукты, посуду или поверхности.

После выявления первых случаев экипаж судна оперативно изолировал заболевших пассажиров и членов команды. Также усилены меры по уборке и дезинфекции, собранные образцы направлены на лабораторное исследование. Пассажирам рекомендуется чаще мыть руки, употреблять больше жидкости, отдыхать и незамедлительно обращаться в медицинский центр на борту при появлении первых симптомов заболевания.

Круиз AIDAdiva стартовал 10 ноября и продлится до 16 декабря в рамках 133-дневного кругосветного путешествия, которое завершится 23 марта 2026 года. Маршрут включает заходы в США, Англию, Мексику, Японию, Южную Африку и ряд других стран.

